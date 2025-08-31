Mercato, follia Tottenham! Romano: “Ha chiamato l’Inter per Pavard e ha...

FC Inter 1908
Nel corso dell'ultimo aggiornamento di mercato, Romano ha svelato un retroscena con protagonista il difensore francese
Gianni Pampinella
Nel corso dell'ultimo aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha svelato un retroscena di mercato con protagonista Benjamin Pavard.

"Nelle ultime 24 ore il Tottenham, che sta cercando un difensore centrale, ha fatto una chiamata per Pavard per capire le condizioni dell'operazione. La priorità del Tottenham, dopo aver speso tanto, sta ragionando su un prestito, ma al momento per l'Inter dare Pavard in prestito non credo abbia molto senso. In questo momento la teniamo lì come una chiamata esplorativa e non come una trattativa, non come una possibilità concreta. Vediamo cosa succede".

