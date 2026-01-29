FC Inter 1908
Di Marzio: “Inter tratta Massolin dal Modena: parti vicine e il piano per lui”

Arrivano conferme anche da Gianluca Di Marzio: l'Inter è su Yanis Massolin, centrocampista classe 2002 del Modena
Marco Astori
Marco Astori 

Arrivano conferme anche da Gianluca Di Marzio: l'Inter è su Yanis Massolin, centrocampista classe 2002 del Modena.

Ecco le ultime dall'esperto di mercato a Sky: "L'Inter lo sta trattando, le parti sono vicine ma non c'è ancora l'accordo. In ogni caso resterebbe al Modena fino a fine stagione".

