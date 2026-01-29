FC Inter 1908
Inter, svolta clamorosa: trattativa avanzata per Norton-Cuffy. Tutti i dettagli

Un nome che ritorna per l'Inter di Cristian Chivu in chiave mercato: è quello di Brooke Norton-Cuffy, trattativa avanzata
Alessandro Cosattini Redattore 

Un nome che ritorna per l'Inter di Cristian Chivu in chiave mercato. È quello di Brooke Norton-Cuffy, esterno destro del Genoa.

Come riportato in esclusiva da Fabrizio Romano, sono avanzati i dialoghi tra l'Inter e il Genoa per il trasferimento del giocatore. Una mossa a sorpresa dopo l'incontro andato in scena oggi tra l'entourage di Ivan Perisic e il PSV, che vuole trattenere il calciatore.

Trattativa avanzata tra le parti, una svolta molto importante: l'Inter accelera per Norton-Cuffy.

