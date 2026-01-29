Sarà determinante il suo pressing con l'Inter per cercare di ottenere l'ok per il suo ritorno a Milano: domenica il Psv avrà una partita importante contro il Feyenoord per il titolo, potrebbero chiedergli di giocare questa e poi andare.

L'altro nome è quello di Diaby: si continua a trattare con l'Al Itthiad. L'Inter con il giocatore, che si ridurrebbe lo stipendio, e con i suoi agenti stanno spingendo con PIF per avere l'ok definitivo: non è facile sia per una questione di formula che di sostituto che gli arabi dovrebbero trovare, ma i contatti sono continui e l'Inter spera di chiuderne almeno uno dei due".