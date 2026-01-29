Arriva da Gianluca Di Marzio, durante Calciomercato L'Originale, un punto sul mercato in entrata dell'Inter, con un focus sui nomi di Ivan Perisic e Moussa Diaby. Ecco le novità: "Oggi primo contatto diretto di Perisic col Psv: ha richiesto di essere lasciato andare ma il club non apre per adesso.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, cosa manca per Diaby. Perisic, chiesta cessione: Psv può chiedergli di andare dopo…
calciomercato
Sky – Inter, cosa manca per Diaby. Perisic, chiesta cessione: Psv può chiedergli di andare dopo…
Arriva da Gianluca Di Marzio un punto sul mercato in entrata dell'Inter, con un focus sui nomi di Ivan Perisic e Moussa Diaby
Sarà determinante il suo pressing con l'Inter per cercare di ottenere l'ok per il suo ritorno a Milano: domenica il Psv avrà una partita importante contro il Feyenoord per il titolo, potrebbero chiedergli di giocare questa e poi andare.
L'altro nome è quello di Diaby: si continua a trattare con l'Al Itthiad. L'Inter con il giocatore, che si ridurrebbe lo stipendio, e con i suoi agenti stanno spingendo con PIF per avere l'ok definitivo: non è facile sia per una questione di formula che di sostituto che gli arabi dovrebbero trovare, ma i contatti sono continui e l'Inter spera di chiuderne almeno uno dei due".
© RIPRODUZIONE RISERVATA