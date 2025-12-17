Rampulla: “Supercoppa Italiana, vedo l’Inter favorita. Milan mina vagante”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, ha parlato anche di lotta scudetto e Supercoppa Italiana. Ecco le sue dichiarazioni:
Cosa significano le due sconfitte contro Inter e Roma per il Como?—
"Sono due ko che ci possono stare, è un progetto a lungo termine e vedremo fino a quando continueranno i proprietari. Fin quando la proprietà straniera ha i suoi affari in Italia ok, ma quando vorrà andare via vedremo. Ci sono tanti giovani di prospettiva ma non italiani, e questo mi dispiace".
Chi vincerà la Supercoppa Italiana?—
"La favorita è l'Inter, poi il Milan è una variabile sicura, per via dell'allenatore e la sua storia nelle partite importanti. Come organico però credo che l'Inter sia avanti. Un gradino sotto c'è il Bologna. Il Napoli ko a Udine dovrebbe dare una rabbia in più a questi giocatori".
(Fonte: TMW Radio)
