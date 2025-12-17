Rampulla: “Supercoppa Italiana, vedo l’Inter favorita. Milan mina vagante”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, ha parlato anche di lotta scudetto e Supercoppa

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, ha parlato anche di lotta scudetto e Supercoppa Italiana. Ecco le sue dichiarazioni:

Cosa significano le due sconfitte contro Inter e Roma per il Como?

"Sono due ko che ci possono stare, è un progetto a lungo termine e vedremo fino a quando continueranno i proprietari. Fin quando la proprietà straniera ha i suoi affari in Italia ok, ma quando vorrà andare via vedremo. Ci sono tanti giovani di prospettiva ma non italiani, e questo mi dispiace".