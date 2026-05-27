La proprietà è pronta a sostenere una campagna acquisti importante per rendere sempre più competitiva la rosa

"La proprietà è pronta a sostenere una campagna acquisti importante per rendere sempre più competitiva la rosa". Ne è sicuro il Quotidiano Sportivo quando parla del mercato estivo dell'Inter , che dovrà continuare a garantire alta competitività in vista della prossima stagione.

Secondo il Quotidiano Sportivo, "il budget di partenza è di 50 milioni ma verrà arricchito dalle cessioni non solo strategiche, con l’obiettivo di mettere a disposizione dell’allenatore tre titolari (due centrocampisti e un difensore centrale) e altri due calciatori per migliorare le rotazioni.