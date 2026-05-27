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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, l’Inter prenderà 5 giocatori e 3 saranno titolari: ecco tutti i nomi
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Mercato, l’Inter prenderà 5 giocatori e 3 saranno titolari: ecco tutti i nomi
La proprietà è pronta a sostenere una campagna acquisti importante per rendere sempre più competitiva la rosa
"La proprietà è pronta a sostenere una campagna acquisti importante per rendere sempre più competitiva la rosa". Ne è sicuro il Quotidiano Sportivo quando parla del mercato estivo dell'Inter, che dovrà continuare a garantire alta competitività in vista della prossima stagione.
Secondo il Quotidiano Sportivo, "il budget di partenza è di 50 milioni ma verrà arricchito dalle cessioni non solo strategiche, con l’obiettivo di mettere a disposizione dell’allenatore tre titolari (due centrocampisti e un difensore centrale) e altri due calciatori per migliorare le rotazioni.
I nomi sono noti: da Koné (Roma) a Jones (Liverpool) per il centrocampo, ai difensori Muharemovic (Sassuolo) e Solet (Udinese)".
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