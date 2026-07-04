"Su Khalaili sta spingendo con forza l'Inter, che ha trovato l'accordo economico col giocatore", conferma Di Marzio

Matteo Pifferi Redattore 4 luglio - 11:10

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Gianluca Di Marzio ha confermato la posizione di vantaggio dell'Inter su Anan Khalaili, nonostante su di lui ci fosse da tempo il Napoli:

"Si può tranquillamente dire che il Napoli sia arrivato prima e primo su due protagonisti di queste ultime ore di calciomercato. Parliamo di Khalaili, esterno dell'Union Saint-Gilloise che non tutti conoscevano, e Mario Gila, sicuramente molto più conosciuto perché difensore centrale della Lazio che in questi anni ha dimostrato grandissima affidabilità. Il Napoli si è mosso con grande anticipo per questi due giocatori, trovando gradimento e le intese economiche e contrattuali, ma adesso rischia seriamente di perderli. Su Khalaili sta spingendo con forza l'Inter, che ha trovato l'accordo economico col giocatore e sta cercando di chiudere per una cifra attorno ai 25 milioni di euro più bonus.

Su Mario Gila adesso è il Milan che si sta muovendo con forza. Ci sono stati altri interventi di club che sono stati respinti, mentre col Milan il giocatore e il suo agente, Camaño, hanno trattato dal punto di vista economico. Grazie al vantaggio del decreto crescita l'accordo è facilmente raggiungibile, perché con circa 6 milioni lordi il Milan garantirebbe un contratto netto da 4 milioni e mezzo, che normalmente vorrebbe dire 9 lordi. Adesso bisogna trattare con la Lazio, che continua a chiedere 30 milioni, nonostante il giocatore sia in scadenza, perché al Real Madrid andrà il 50% sulla rivendita".

"Perché il Napoli non è andato a chiudere i due giocatori, o almeno uno dei due, che Manna aveva prenotato e bloccato? Perché il Napoli deve rispettare determinati parametri, sia interni che legati a un mercato che nell'ultima sessione era stato vincolato alle uscite e in cui si era dovuto inventare formule particolari. Lo stesso è adesso, col Napoli che ha ritrovato in organico giocatori rientrati dai vari prestiti e in cui c'è un input ben preciso: prima devono essere ceduti dei giocatori, poi si potrà andare a contrattualizzarne altri. Oggi il Napoli non può chiudere queste operazioni se non legate alle uscite"