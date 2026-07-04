Anan Khalaili è il prescelto in casa Inter per rinforzare la fascia destra. Come riferisce Tuttosport, l’intesa con Boaz Gorem, l’agente dell’esterno, ex giornalista e oggi procuratore, è totale, per un quinquennale da 1.8 milioni a stagione, ma deve essere trovata la quadra con l’Union Saint Gilloise.

“Palestra non avrebbe avuto bisogno di adattarsi al calcio italiano, ma di contro avrebbe dovuto sconfiggere la pressione della cifra pagata per il suo cartellino. Khalaili ne costerà circa la metà, ma arriverà col compito del dover dimostrare. Esattamente come fu per Dumfries. L’olandese, prelevato dal Psv per 12.5 milioni, più 2.5 di bonus, non avrebbe dovuto far rimpiangere Hakimi. Ed è passato da scommessa, a colonna nerazzurra e idolo dei tifosi”.