Anan Khalaili è il prescelto in casa Inter per rinforzare la fascia destra. Come riferisce Tuttosport, l’intesa con Boaz Gorem, l’agente dell’esterno, ex giornalista e oggi procuratore, è totale, per un quinquennale da 1.8 milioni a stagione, ma deve essere trovata la quadra con l’Union Saint Gilloise.
calciomercato
Inter-Khalaili, accordo sul contratto: cifre e dettagli. TS: “Dovrà convivere con…”
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Il club belga, che nelle scorse settimane ha rifiutato una proposta da 15 milioni del Napoli, ora ne chiede 30.
“Nonostante attualmente ci sia differenza tra offerta (una ventina di milioni) e richiesta, c’è fiducia per arrivare a dama presto, magari alzando a 23 milioni più 2 di bonus il pacchetto totale della proposta”.
Khalaili dovrà convincere con i paragoni diretti e indiretti con Palestra e Dumfries:
“Palestra non avrebbe avuto bisogno di adattarsi al calcio italiano, ma di contro avrebbe dovuto sconfiggere la pressione della cifra pagata per il suo cartellino. Khalaili ne costerà circa la metà, ma arriverà col compito del dover dimostrare. Esattamente come fu per Dumfries. L’olandese, prelevato dal Psv per 12.5 milioni, più 2.5 di bonus, non avrebbe dovuto far rimpiangere Hakimi. Ed è passato da scommessa, a colonna nerazzurra e idolo dei tifosi”.
E c’è pure un altro profilo arrivato dal campionato belga, ma che non ha lasciato il segno:
“Tutto il contrario di Tajon Buchanan, col canadese acquistato dal Bruges - pure lui dalla Jupiler Pro League, lo stesso campionato dove si è affermato Khalaili - che all’Inter, senza usare troppi giri di parole, ha fallito, anche se poi ha garantito una discreta plusvalenza”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA