Mourinho ha richiesto un difensore centrale dopo l'arrivo di Konate e Bastoni è il nome più caldo: lo riporta AS

Matteo Pifferi Redattore 4 luglio 2026 (modifica il 4 luglio 2026 | 12:20)

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In Spagna insistono: Mourinho sta spingendo affinché il Real Madrid prenda un altro difensore, dopo l'arrivo di Konate e il rinnovo di Rudiger. E AS fa nuovamente il nome di Alessandro Bastoni.

"Rudiger fa già parte della squadra ma questo non significa che Mourinho non voglia un altro difensore. Il profilo di Bastoni corrisponde perfettamente a ciò che il tecnico portoghese ha richiesto fin da quando gli è stato domandato come rinforzare la squadra. Bastoni è un difensore esperto e tenace, capace di imporsi sin da subito come titolare", si legge sul quotidiano spagnolo che indica in 60 mln la cifra che potrebbe bastare per accontentare l'Inter.

"Bastoni è il difensore centrale che ha guadagnato più consensi ora che la questione Schlotterbeck si è fatta estremamente complicata. Il tedesco era già stato preso in considerazione in passato, ma un infortunio ai Mondiali ha fatto saltare il suo acquisto", aggiunge poi AS che sottolinea come anche Gvardiol fosse un obiettivo prima che il Manchester City lo togliesse dal mercato.