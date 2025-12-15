In questi giorni si sta parlando con insistenza di un possibile passaggio di Frattesi alla Juventus con Khephren Thuram che invece arriverebbe a Milano facendo il percorso inverso.
calciomercato
Di Marzio – Manu Kone all’Inter, come si è arrivati ai 40 mln. La proprietà aveva capito che…
Non è un mistero che Thuram sia stato uno dei tre obiettivi dell'Inter in estate per il ruolo di centrocampo. Oltre al fratello di Marcus, la società aveva adocchiato anche Ederson dell'Atalanta oltre a Manu Kone della Roma.
Proprio sul centrocampista della Roma, Gianluca Di Marzio ha raccontato un aneddoto: "L'Inter aveva percepito qualche segnale della volontà della Roma di sacrificare Kone in quei giorni di agosto per arrivare ad altri obiettivi.
Quando l'Inter si è presentata con i 40 mln percependo che potessero bastare, poi è arrivata la società a dire no, forse anche la proprietà aveva capito che a livello ambientale la cessione di Kone non sarebbe stata percepita bene e quindi ha detto no e l'ha tolto dal mercato subito dopo"
