Sky – Esterno destro, l’Inter ha deciso di comprare: ecco la scelta tra Darmian e il futuro

I nerazzurri prepareranno nei prossimi giorni la partita di Supercoppa contro il Bologna: Calhanoglu partirà con la squadra come l'esterno italiano

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 dicembre - 19:30

Anche in Supercoppa, come contro il Genoa,l'Inter dovrà fare a meno di Calhanoglu, Dumfries e Acerbi. Nessun rischio verrà corso per il turco, così come per Darmian però entrambi partiranno alla volta dell'Arabia. Il centrocampista nerazzurro non ha un vero e proprio infortunio, ma ha avuto un fastidio all'adduttore per il quale c'è la massima attenzione.

"Non c'è un giocatore che ricopre il ruolo di vice Calhanoglu, ma Zielinski sta facendo molto bene in quel ruolo. E pare lui, dalle ultime scelte di Chivu, il giocatore scelto per sostituire turco: ha fatto un'ottima partita col Genoa, ha segnato due gol e ha fatto due assist. Barella quando c'è da difendere in più può giocare davanti alla difesa. Sull'esterno destro l'Inter spera recuperando Darmian di tamponare un pochino: tra Luis Henrique che sta crescendo, lui che rientra e Diouf si procederà così. A giugno poi i nerazzurri interverranno sul mercato per la corsia destra", ha spiegato a Skysport Matteo Barzaghi.

Il programma della settimana prevede oggi riposo, domani e mercoledì allenamento al mattino, giovedì pomeriggio la partenza per Riyad. Nella gara contro il Bologna l'undici iniziale sarà sicuramente cambiato rispetto alla partita con il Genoa. Questione di gestione delle energie. Erano rimasti in panchina contro i rossoblù anche Dimarco e Thuram. La sensazione è che stavolta potrebbero partire dal primo minuto.

(Fonte: SS24)