Sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra ha risposto alle indiscrezioni riguardanti un possibile clamoroso scambio a gennaio tra Inter e Juventus Frattesi-Thuram. Ecco le parole del giornalista:
Musmarra: “Frattesi-Thuram? Cosa pensa l’Inter. Da dentro mi dicono che purtroppo Davide…”
Alfio Musmarra ha risposto alle indiscrezioni riguardanti un possibile clamoroso scambio a gennaio tra Inter e Juventus Frattesi-Thuram
"Sono giorni che si continua a parlare dello scambio Frattesi-Thuram. Sulla carta può convenire a entrambe le squadre. Ho chiesto al club cosa ci fosse di vero su questa trattativa e mi è stata proprio smontata. A volte ci sono delle bugie bianche e potrei essere stato vittima di una bugia bianca, ma diciamo che non mi è stato dato terreno fertile su cui lavorare ulteriormente".
"Evidentemente dalla parte di Frattesi stia montando un certo tipo di insoddisfazione. Qualcuno all'interno del gruppo squadra mi ha detto che a livello di umore Frattesi abbia un po' mollato e staccato la spina, perché si sente un corpo estraneo e mi dispiace enormemente".
