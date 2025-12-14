"Sono giorni che si continua a parlare dello scambio Frattesi-Thuram. Sulla carta può convenire a entrambe le squadre. Ho chiesto al club cosa ci fosse di vero su questa trattativa e mi è stata proprio smontata. A volte ci sono delle bugie bianche e potrei essere stato vittima di una bugia bianca, ma diciamo che non mi è stato dato terreno fertile su cui lavorare ulteriormente".