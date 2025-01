"I dirigenti dell’epoca fecero di tutto ma alla fine fu Milano. E adios. Frattesi si lasciò cullare un po’ dai dubbi di riflessioni inevitabili e poi li spazzò via. Ritrovandosi anche campione d’Italia e di Supercoppa italiana (contro il Napoli) alla fine della stagione. In quella appena giunta al giro di boa, anche se l’Inter deve ancora giocare i recuperi contro la Fiorentina e il Bologna, il centrocampista della Nazionale ha collezionato 22 presenze in tutte le competizioni; di cui 14 in campionato (4 dall’inizio) e 5 in Champions (3 dall’inizio). Minutaggio complessivo: 585’. Gol 3 e un assist, tutti in Serie A".