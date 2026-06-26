Gianluca Di Marzio aggiorna la situazione relativa al futuro di Nico Paz. Il giocatore aveva già manifestato l'intenzione di restare al Como

Redazione1908 26 giugno - 13:19

Gianluca Di Marzio aggiorna la situazione relativa al futuro di Nico Paz. Il giocatore argentino aveva già manifestato l'intenzione di restare al Como:

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"Nico Paz tanto ha fatto e sta ancora facendo per restare al Como: lui aveva ribadito più volte, pubblicamente e non, di voler rimanere al Como, di far sì che si trovasse un accordo con il Real, in modo da lasciarlo un altro anno per fare la Champions League.

Ieri, dopo l'incontro non positivo tra Como e Real, lo stesso Nico Paz ha continuato sia sui social con le foto pubblicate nella notte col cappellino del Como, che anche privatamente nel mandare messaggi al Como di cercare ancora di trovare un accordo con il Real Madrid. Nico Paz vuole rimanere al Como, giocare un altro anno lì, è stregato da Fabregas.

Ma non dipende da lui, il Como difficilmente può impostare un'operazione così onerosa. Non sarà certo colpa di Nico Paz quella poi eventualmente di pensare ad altre situazioni, visto che non è padrone del proprio destino ma il cartellino è del Real Madrid. Nico Paz resterà comunque legatissimo al Como, sia dovesse continuare a giocarci, sia dovesse finire in un'altra squadra, come per esempio l'Inter comunque piena di argentini"