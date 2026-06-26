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Inter, no aste per Paz. Ecco la verità sull’ipotesi di un clamoroso scambio

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L'Inter non ha partecipato ad aste per Marco Palestra e non ha intenzione di farlo nemmeno per Nico Paz. E' questa la linea del club nerazzurro
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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L'Inter non ha partecipato ad aste per Marco Palestra e non ha intenzione di farlo nemmeno per Nico Paz. E' questa la linea del club nerazzurro, secondo Tuttosport, che oggi in edicola esclude anche la possibilità di un clamoroso scambio con Alessandro Bastoni:

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"Va escluso che nell’affare possa invece entrare Alessandro Bastoni: per l’Inter il centrale non è sul mercato e, anzi, l’intenzione è rinnovargli il contratto in scadenza nel 2028. Piuttosto, rispetto alla concorrenza, potrebbe essere oggetto di trattativa un’eventuale “recompra” da parte del Real. Un gentleman agreement che permetterebbe al prezzo di non discostarsi molto dai 60 milioni e che lascerebbe al Real il controllo sul trequartista. Un’operazione simile la fece il Milan per Brahim Diaz (in quel caso fu un prestito biennale) ma - alla luce dello strapotere economico della Premier - quella può essere la strada per assicurarsi un giocatore straordinario che di certo potrebbe essere utile per fare strada in Europa, ripagandosi di fatto il “leasing”".

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"È comunque prematuro fare ragionamenti in questo senso, mentre è sicuro che all’orizzonte si staglia ancora uno scontro tra l’Inter e le grandi di Premier League. In tal senso va fatta molta attenzione al Tottenham che già a gennaio aveva messo sul piatto 70 milioni per Nico Paz il quale, ça va sans dire, è certamente un giocatore che può fare gola a Roberto De Zerbi. L’Inter non ha mai fatto aste e non inizierà certo stavolta".

(Fonte: Tuttosport)

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