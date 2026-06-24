Gianluca Di Marzio ha raccontato alcuni retroscena relativi all'operazione Palestra. Il terzino è finito al Chelsea, dopo mesi di trattativa

Redazione1908 24 giugno - 11:33

Gianluca Di Marzio ha raccontato alcuni retroscena relativi all'operazione Palestra. Il terzino è finito al Chelsea, dopo mesi di trattativa con l'Inter:

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"Se l'Inter avesse chiuso l'operazione prima...e avrebbe potuto, perché era dal 16 aprile che sono nati i primi contatti tra il giocatore e l'Inter, e dal 21 maggio il primo incontro tra i due club.

L'Inter più di così non poteva fare, ma a livello di offerta sicuramente forse avrebbe potuto accelerare chiudere prima i dettagli con l'Atalanta per evitare che potessero arrivare sirene dall'estero. Forse l'Inter ha pensato che non sarebbero arrivate, forse l'Inter ha pensato che oggi il mercato della Premier è ancora sonnolento e che il Chelsea non avrebbe avuto, o il Chelsea o Manchester City, la velocità di arrivare in tempo per soffiarglielo.

Il tempo di far accettare a Oaktree un'offerta così alta — Non lo so, sicuramente sono tutte dinamiche, è una proprietà quella dell'Inter particolare dove autorizzare comunque investimenti di 50 milioni di euro per un terzino e sono sempre... rischi e evidentemente sono stati rischi che l'Inter ha calcolato nel tempo, ha avuto bisogno di farli metabolizzare come management alla proprietà e nel momento in cui la proprietà ha detto sì a formalizzare quell'offerta, il Chelsea era già avanti e aveva offerto sicuramente di più rispetto a quella che era la proposta nerazzurra sul tavolo"