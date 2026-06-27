Beppe Marotta merita questa sua intoccabilità. La merita perché ha una carriera che è al di sopra nettamente della media. Però non deve diventare comunque beatificazione 365 giorni all'anno. Cioè, ogni tanto al buon Beppe Marotta gli si potrà dire che siamo sconcertati da, di fatto, due no all'Inter, uno di Palestra e uno di Nico Paz. È vero, totalmente diverse, però, ragazzi, far passare che Nico Paz voleva andare all'Inter, farlo credere, farlo diventare, insomma, trasformare questa verità, vera o presunta, direi presunta, dura poche ore, molto presunta, perché poi è stata smascherata...