FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sabatini: “Si potrà dire per una volta al buon Marotta che siamo sconcertati da…”

calciomercato

Sabatini: “Si potrà dire per una volta al buon Marotta che siamo sconcertati da…”

Sabatini: “Si potrà dire per una volta al buon Marotta che siamo sconcertati da…” - immagine 1
Il giornalista Sandro Sabatini, sul suo profilo YouTube, ha parlato del mercato dell'Inter e dell'operato di Beppe Marotta
Andrea Della Sala Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il giornalista Sandro Sabatini, sul suo profilo YouTube, ha parlato del mercato dell'Inter e dell'operato di Beppe Marotta:

Sabatini: “Si potrà dire per una volta al buon Marotta che siamo sconcertati da…”- immagine 2

Beppe Marotta merita questa sua intoccabilità. La merita perché ha una carriera che è al di sopra nettamente della media. Però non deve diventare comunque beatificazione 365 giorni all'anno. Cioè, ogni tanto al buon Beppe Marotta gli si potrà dire che siamo sconcertati da, di fatto, due no all'Inter, uno di Palestra e uno di Nico Paz. È vero, totalmente diverse, però, ragazzi, far passare che Nico Paz voleva andare all'Inter, farlo credere, farlo diventare, insomma, trasformare questa verità, vera o presunta, direi presunta, dura poche ore, molto presunta, perché poi è stata smascherata...

 

 

Leggi anche
Sky – Inter, ecco il primo vero obiettivo di mercato. Le ultime novità su Pio Esposito
Moretto: “Palestra-Inter, come è andata. Esposito, si tratta. Carboni venduto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA