Matteo Moretto ha svelato un retroscena in merito al mercato dell'Inter: "Le due operazioni erano intrecciate"

Matteo Pifferi Redattore 27 giugno 2026 (modifica il 27 giugno 2026 | 13:32)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nei mesi scorsi si è parlato con insistenza di un forcing del Barcellona per Alessandro Bastoni. Un tentativo, però, andato a vuoto, anche se le voci si sono rincorse per tante settimane, con una presunta apertura (negata anche dall'agente del calciatore) e indiscrezioni non confermate dalla Spagna.

Matteo Moretto, intervenuto su Youtube, ha svelato però il nome che l'Inter avrebbe preso per sostituire Alessandro Bastoni qualora il classe 1999 avesse scelto di andare al Barcellona: "La Juventus si sta concentrando su altre operazioni ma ad oggi non perde di vista la situazione di Muharemovic, un difensore molto duttile che piace molto anche all'estero. Ci sono diversi club che stanno approcciando il Sassuolo dall'estero ma la Juventus ha un canale di prelazione su di lui.

Ne abbiamo parlato tante volte anche quando l'Inter sembrava veramente vicina a Muharemovic. Poi Muharemovic-Inter si è spenta piano piano perché poi non è uscito Bastoni di fatto, le due operazioni erano intrecciate. Muharemovic è un nome da tenere in considerazione per la Juventus"