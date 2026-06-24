Saltata l'operazione Palestra, che ha accettato l'offerta del Chelsea, l'Inter è già al lavoro per trovare un'alternativa

Matteo Pifferi Redattore 24 giugno 2026 (modifica il 24 giugno 2026 | 22:16)

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Saltata l'operazione Palestra, che ha accettato l'offerta del Chelsea, l'Inter è già al lavoro per trovare un'alternativa ed emergono così i primi nomi che i nerazzurri starebbero monitorando.

"Durante lo scorso gennaio, l'Inter orfana di Dumfries ha a lungo inseguito un paio di profili: Cancelo (nel frattempo trasferitosi a Barcellona, non rientra nella short-list del club) e Diaby. Il francese di proprietà dell'Al-Ittihad nasce in un ruolo decisamente più offensivo, ma dopo un paio d'anni trascorsi in Arabia Saudita conserva il desiderio di tornare protagonista in Europa. È una soluzione che il club continua a monitorare, pur non essendo quella in cima alla lista. E non è nemmeno l'unica, perché oltre all'ex Aston Villa c'è un altro nome su cui l'Inter si era informata in passato.

Ovvero quello di Michael Kayode, che per caratteristiche rientrerebbe pienamente nella categoria dei profili ricercati da Ausilio e Marotta sul mercato: giovane, pronto, italiano e dal potenziale ancora inesplorato. Nell'ultima stagione però è stato protagonista assoluto in Premier League con il Brentford, e la valutazione del club di Londra rischia di essere particolarmente elevata (tra i 30 e i 40 milioni).

Un'alternativa dall'esborso più contenuto esisterebbe, nonostante l'Inter conservi il desiderio di dedicare alla fascia destra buona parte del tesoretto messo a disposizione da Oaktree. Si tratta di Anan Khalaili, israeliano classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise seguito dal Napoli. A dire la verità, però, nelle ultime settimane era stato più l'entourage del calciatore a proporre il nome di Khalaili piuttosto che l'Inter a cercarlo con convinzione, motivo per cui è lecito pensare che il grande acquisto non sarà lui. Esattamente come Ndoye del Nottingham Forest e Dodò della Fiorentina, due nomi sì valutati ma su cui la dirigenza nerazzurra non ha intenzione di affondare il colpo", si legge su La Gazzetta dello Sport.

Da non escludere, poi, il nome di Cambiaso con la Juventus che apprezza Frattesi: uno scambio non è uno scenario da scartare anche se, per il momento, l'Inter predica calma e vuole muoversi con cautela per trovare il sostituto di Palestra.