In studio a Sky Sport, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato così di Luis Henrique e di quanto accaduto a gennaio.
Di Marzio svela: “Inter poteva guadagnarci da Luis Henrique! Hanno deciso di tenerlo perché…”
“Luis Henrique per tanti non sta facendo bene… L’Inter aveva un’offerta inglese da 30 milioni di euro, il Bournemouth. Il club lo aveva pagato 25 milioni, quindi ci avrebbe guadagnato.
Venderlo o no? Dipende dal sostituto, loro hanno voluto aspettare. Se lo squadre lo vogliono, qualcosa vedono allora… E alla fine lo hanno tenuto”.
