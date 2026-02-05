In studio a Sky Sport, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato così di Luis Henrique e di quanto accaduto a gennaio

In studio a Sky Sport, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato così di Luis Henrique e di quanto accaduto a gennaio.

“Luis Henrique per tanti non sta facendo bene… L’Inter aveva un’offerta inglese da 30 milioni di euro, il Bournemouth. Il club lo aveva pagato 25 milioni, quindi ci avrebbe guadagnato.