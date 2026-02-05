FC Inter 1908
calciomercato

Di Marzio svela: “Inter poteva guadagnarci da Luis Henrique! Hanno deciso di tenerlo perché…”

In studio a Sky Sport, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato così di Luis Henrique e di quanto accaduto a gennaio
Alessandro Cosattini Redattore 

Getty Images

In studio a Sky Sport, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato così di Luis Henrique e di quanto accaduto a gennaio.

Getty Images

“Luis Henrique per tanti non sta facendo bene… L’Inter aveva un’offerta inglese da 30 milioni di euro, il Bournemouth. Il club lo aveva pagato 25 milioni, quindi ci avrebbe guadagnato.

Getty Images

Venderlo o no? Dipende dal sostituto, loro hanno voluto aspettare. Se lo squadre lo vogliono, qualcosa vedono allora… E alla fine lo hanno tenuto”.

