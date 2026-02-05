Ma Denzel Dumfries poteva veramente dire addio all’Inter nel mercato di gennaio? Ecco cos’è successo con il Liverpool e non solo negli ultimissimi giorni della finestra invernale.
calciomercato
Addio Dumfries a gennaio? Cos’è successo davvero, Inter per due giorni aveva già bloccato…
L’Inter aveva già bloccato un giocatore, in modo preventivo. "Con Norton-Cuffy succede che l’Inter ha bloccato il giocatore, virtualmente è stato in pugno per un paio di giorni, perché l’Inter aveva parlato con il Liverpool. I Reds hanno chiesto informazioni per Dumfries, prima scelta di Arne Slot.
Il Liverpool si sarebbe mosso solo in prestito, l’Inter in prestito non voleva darlo. L’offerta a titolo definitivo non è arrivata, ma l’Inter per cautelarsi ha bloccato Norton-Cuffy. Sarebbe stata l’alternativa, come caratteristiche, a Dumfries. È stato bloccato Norton perché si pensava il Liverpool potesse arrivare su Dumfries, ma i Reds si sarebbero mossi solo per un prestito e quindi niente”, ha svelato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube.
