Dumfries, la prossima estate ci sarà un’altra clausola: cifre, durata e non solo, tutta la verità

Anche la prossima estate ci sarà una clausola rescissoria per Denzel Dumfries: cifre, durata e non solo, tutta la verità
Anche la prossima estate ci sarà una clausola rescissoria per Denzel Dumfries. Ma a quanto? Come funziona? Ecco tutti i dettagli verso la finestra di mercato estiva.

Per il terzino dell’Inter, cercato soprattutto dal Liverpool nel mercato invernale, nell’estate 2026 sarà attiva una clausola a 25 milioni di euro e sarà valida per tutto il mese di luglio, senza eccezioni e limitazioni. L’idea del giocatore è quella di lasciare Milano, ma tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno.

