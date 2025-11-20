Curioso retroscena di mercato riguardante Marcus Thuramverso il derby di domenica sera tra Inter e Milan raccontato da Gianluca Di Marzio. L'esperto di mercato ne ha parlato così negli studi di Sky Sport.
“Thuram seguito dal Milan prima dell’arrivo all’Inter? Thuram è stato molto vicino al Milan, aveva già parlato più volte con Pioli anche. Ha fatto la differenza la perseveranza, la giocata d’anticipo fatta dall’Inter 2/3 anni prima, quando era al Gladbach.
L’Inter lo voleva prendere per fare l’esterno, poi l’operazione saltò al traguardo per un infortunio. Poi alla fine ha scelto l’Inter ricordandosi che loro si erano mossi prima per lui, con Ausilio, Baccin e Marotta”.
