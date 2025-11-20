Curioso retroscena di mercato riguardante Marcus Thuram verso il derby di domenica sera tra Inter e Milan raccontato da Gianluca Di Marzio. L'esperto di mercato ne ha parlato così negli studi di Sky Sport.

“Thuram seguito dal Milan prima dell’arrivo all’Inter? Thuram è stato molto vicino al Milan, aveva già parlato più volte con Pioli anche. Ha fatto la differenza la perseveranza, la giocata d’anticipo fatta dall’Inter 2/3 anni prima, quando era al Gladbach.