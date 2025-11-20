Il club turco non ha rinunciato a riportare in Turchia il giocatore nerazzurro che però anche in estate sembrava vicino all'addio

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 novembre 2025 (modifica il 20 novembre 2025 | 10:06)

Il Corriere della Sera parla del derby tra Milan e Inter e si sofferma in particolare sul centrocampo e sullo scontro tra Calhanoglu e Modric che potrebbero diventare i giocatori chiave della sfida di San Siro, la prima tra i due club da proprietari dell'impianto.

A proposito del turco, in particolare, il quotidiano scrive che c'è chi ha puntato i mirini su di lui. Il 'caro vecchio' Galatasaray, la squadra che in estate sembrava intenzionata a riportare in Turchia il giocatore che poi, di fatto, è rimasto invece a Milano con buona pace di tifosi più o meno di parte che avevano il sogno di vederlo giocare con la maglia della società turca.

Calhanoglu è rimasto all'Inter ed è tra i giocatori che stanno trascinando la squadra di Chivu ancora una volta nelle parti alte della classifica. Stando a quanto riporta il quotidiano, a gennaio il Galatasaray potrebbe fare un tentativo per soffiarlo all'Inter. "I turchi del Galatasaray, malati di shopping compulsivo, oltre a sognare lo scippo di Lookman all’Atalanta, non hanno perso le speranze di riportare a casa Calhanoglu", si legge sul quotidiano nazionale.

Ma aggiunge anche quella che dovrebbe essere, in caso di offerta, la risposta dell'Inter: "A gennaio, fanno, però, notare da viale della Liberazione è operazione impossibile (nel frattempo i manager ricevono la proposta di Mendes che offre Adeyemi del Borussia Dortmund. Il futuro si affronterà più avanti: sarà rinnovo del contratto in scadenza nel 2027 o addio? Discorsi che adesso sono prematuri", si legge a proposito del centrocampista nerazzurro (e non solo).

Di ieri le voci, provenienti dalla Bild e dalla Germania, sul giocatore del club tedesco che non avrebbe intenzione di rinnovare il suo contratto.

(Fonte: Corriere della Sera)