Mercato, Romano: “Adeyemi sta valutando opzioni per il futuro! E posso dirvi che…”

L'ultimo nome importante accostato all'Inter è quello di Karim Adeyemi: l'esterno del Borussia Dortmund classe 2002 può lasciare i tedeschi
Marco Astori
Marco Astori 

L'ultimo nome importante accostato all'Inter è quello di Karim Adeyemi: l'esterno del Borussia Dortmund classe 2002 può lasciare i tedeschi nelle prossime sessioni di mercato ed è stato offerto anche ai nerazzurri. Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è soffermato però in particolare sulle voci che lo avvicinano al Manchester United, spiegando cosa gli risulti al momento.

"In merito alle voci sul Manchester United, rispetto per ogni tipo di fonte, la mia informazione è che al momento gli inglesi non stanno trattando Adeyemi. Non c'è stato alcun approccio col Dortmund o col giocatore: stanno cercando quel tipo di giocatore e ne stanno seguendo diversi, ma ad oggi se mi chiedete se lo United sta negoziando per Adeyemi, da quello che mi hanno detto la risposta è no, non è iniziato un dialogo concreto.

Al momento la situazione è calma attorno ad Adeyemi, non c'è nulla di concreto o avanzato: il Dortmund sta aspettando di vedere cosa succederà nel 2026. Lui intanto ha cambiato agente mesi fa ed è passato a Jorge Mendes e sta valutando le opzioni per il futuro. Ma al momento non ci sono trattative concrete con il Manchester United".

