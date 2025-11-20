L'ultimo nome importante accostato all'Inter è quello di Karim Adeyemi: l'esterno del Borussia Dortmund classe 2002 può lasciare i tedeschi nelle prossime sessioni di mercato ed è stato offerto anche ai nerazzurri. Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è soffermato però in particolare sulle voci che lo avvicinano al Manchester United, spiegando cosa gli risulti al momento.
Mercato, Romano: “Adeyemi sta valutando opzioni per il futuro! E posso dirvi che…”
"In merito alle voci sul Manchester United, rispetto per ogni tipo di fonte, la mia informazione è che al momento gli inglesi non stanno trattando Adeyemi. Non c'è stato alcun approccio col Dortmund o col giocatore: stanno cercando quel tipo di giocatore e ne stanno seguendo diversi, ma ad oggi se mi chiedete se lo United sta negoziando per Adeyemi, da quello che mi hanno detto la risposta è no, non è iniziato un dialogo concreto.
Al momento la situazione è calma attorno ad Adeyemi, non c'è nulla di concreto o avanzato: il Dortmund sta aspettando di vedere cosa succederà nel 2026. Lui intanto ha cambiato agente mesi fa ed è passato a Jorge Mendes e sta valutando le opzioni per il futuro. Ma al momento non ci sono trattative concrete con il Manchester United".
