Moussa Diaby aveva già l'accordo con l'Inter nel mercato invernale: ecco perché non è arrivato a Milano, tutta la verità
Alessandro Cosattini Redattore 

Moussa Diaby aveva già l'accordo con l'Inter nel mercato invernale. È stato davvero vicino a vestire la maglia nerazzurra, ma è saltato tutto nelle ultimissime ore come svelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube.

"L’Inter quando capisce che non si fa l’operazione Ivan Perisic, prova a fare l’operazione Diaby. L’Inter lo chiede quando l’Al Ittihad era nel bel mezzo di un vero e proprio terremoto. Pensate, Benzema che va all’Al Hilal, aveva minacciato di stare in tribuna. Poi vi nomino anche Kanté, hanno perso due pezzi del genere e l’Inter chiede Diaby prima in prestito con diritto, rifiutato. Poi in prestito con diritto che diventava obbligo, rifiutato.

L’Inter aveva un accordo totale con Diaby, il giocatore stesso ha spinto, ma l’Al Ittihad ha scelto di non procedere dopo un lungo silenzio. L’Inter è stata informata a poche ore dal termine del mercato".

