Alessandro Cosattini Redattore 5 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 17:16)

Né Ivan Perisic né Moussa Diaby, era un altro il vero obiettivo di mercato dell'Inter per gennaio. Ma quale? A rivelarlo è stato Fabrizio Romano in queste ore sul suo canale YouTube:

"Mercato difficile per l’Inter, tanti giocatori cercati, non è riuscita a prenderne per fattori diversi. Un mercato pieno di trattative però in realtà. Molti faticano a credere a questi nomi, sono tutti nomi trattati dall’Inter, con storie diverse, ma fanno parte del mercato di gennaio.

Chiariamo una cosa: il vero obiettivo per gennaio aveva un nome e un cognome, l’operazione perfetta era legata a Joao Cancelo.

L’Inter pensava di avere la soluzione perfetta con lui: conosce l’ambiente, non ha bisogno di presentazioni, conosce il campionato, è pronto e perfetto come modulo, a livello di condizioni sia tecniche che economiche anche, sarebbe arrivato in prestito per 3/4 milioni come pacchetto totale.

All’inizio doveva andare Acerbi in cambio e poi De Vrij, che era diventato il prescelto. Era tutto pronto e impostato, il club era convinto di prenderlo. Cancelo è stato onesto, ha comunicato all’Inter che sarebbe venuto solo se il Barcellona non si fosse mosso per lui.

Il Barcellona doveva aggiungere un centrale, ma di centrali non ne trova, anche perché un nome per i blaugrana era proprio De Vrij. L’operazione però si blocca: il Barcellona va su Cancelo, il giocatore dà totale priorità a loro e l’operazione si fa. L’Inter lì perde il suo vero obiettivo di gennaio, subito. Il vero rimpianto è lì".