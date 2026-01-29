L'Inter ha accelerato nelle ultime ore. In Viale della Liberazione hanno messo nel mirino Moussa Diaby, esterno francese, di origini maliane, classe 1999, di proprietà dell’Al Ittihad. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Marotta e Ausilio stanno lavorando all’operazione già da qualche giorno.
calciomercato
Diaby, l’idea dell’Inter che coinvolge Luis Henrique e la posizione dell’Al Ittihad
"Tanto da aver raggiunto un accordo totale con il giocatore e il suo entourage. Il problema è che, almeno finora, l’Al Ittihad non ha concesso margini: vuole trattenere Diaby. L’Inter ha messo sul tavolo un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Si tratta di capire se la decisa volontà del francese di lasciare l’Arabia Saudita per tornare in Europa (c’è l’interesse anche di alcuni club inglesi) riuscirà a fare breccia nel fondo Pif, che possiede l’Al Ittihad e non solo".
"Diaby non è soltanto un’opzione alternativa a Perisic. L’idea dell’Inter, infatti, è quella di prendere entrambi e di cedere Luis Henrique, accettando una delle proposte arrivate dalla Premier League. Quella del Bournemouth è la più concreta: acquisto a titolo definitivo, per complessivi 30 milioni, bonus compresi. In aggiunta, sulle sue tracce ci sono pure Everton e Aston Villa. Diaby ha caratteristiche più offensive rispetto a Perisic. Significa che da quinto è ancora da scoprire. Potrebbe, però, essere anche un’alternativa per l’attacco, portando in dote dribbling e uno contro uno. Si tratta, comunque, di un giocatore che non c’è in rosa e permetterebbe a Chivu di aumentare opzioni e soluzioni".
(Corriere dello Sport)
