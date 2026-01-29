L'Inter ha accelerato nelle ultime ore. In Viale della Liberazione hanno messo nel mirino Moussa Diaby , esterno francese, di origini maliane, classe 1999, di proprietà dell’Al Ittihad. Come sottolinea il Corriere dello Sport , Marotta e Ausilio stanno lavorando all’operazione già da qualche giorno.

"Tanto da aver raggiunto un accordo totale con il giocatore e il suo entourage. Il problema è che, almeno finora, l’Al Ittihad non ha concesso margini: vuole trattenere Diaby. L’Inter ha messo sul tavolo un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Si tratta di capire se la decisa volontà del francese di lasciare l’Arabia Saudita per tornare in Europa (c’è l’interesse anche di alcuni club inglesi) riuscirà a fare breccia nel fondo Pif, che possiede l’Al Ittihad e non solo".

"Diaby non è soltanto un’opzione alternativa a Perisic. L’idea dell’Inter, infatti, è quella di prendere entrambi e di cedere Luis Henrique, accettando una delle proposte arrivate dalla Premier League. Quella del Bournemouth è la più concreta: acquisto a titolo definitivo, per complessivi 30 milioni, bonus compresi. In aggiunta, sulle sue tracce ci sono pure Everton e Aston Villa. Diaby ha caratteristiche più offensive rispetto a Perisic. Significa che da quinto è ancora da scoprire. Potrebbe, però, essere anche un’alternativa per l’attacco, portando in dote dribbling e uno contro uno. Si tratta, comunque, di un giocatore che non c’è in rosa e permetterebbe a Chivu di aumentare opzioni e soluzioni".