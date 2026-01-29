"Asllani dopo le richieste di diversi club italiani, lo ha chiesto il Genoa, ci sono state le votazioni con altri club, adesso ha cercato di andare in Turchia, al Besiktas. Accordo fatto tra gli agenti del giocatore, il ragazzo e il Besiktas. Ottimismo per la chiusura tra Inter e Besiktas, prestito con diritto di riscatto. Quindi l'Inter ha lavoro per spostare il prestito di Asllani dal Toro al Besiktas. Operazione nata in serata e che sta già avanzando bene. Perché il giocatore, a differenza dell'estate, quando ha rifiutato diverse destinazioni, sta dando apertura a questa situazione".