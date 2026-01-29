L'Inter lavora per dare un'opzione diversa sulla fascia destra a Chivu. E in questi ultimi giorni, le sorprese potrebbero non mancare

Andrea Della Sala Redattore 29 gennaio 2026 (modifica il 29 gennaio 2026 | 09:21)

L'Inter lavora sul mercato per dare un'opzione diversa sulla fascia destra a Chivu. E in questi ultimi giorni di mercato, le sorprese in casa nerazzurra potrebbero non mancare.

"Il tempo stringe, l’Inter tenta il colpo a sorpresa: dopo il no per Ndoye e nell’incertezza su Perisic, la coppia Marotta-Ausilio ha virato con decisione su Moussa Diaby, ala francese classe 1999 che gioca nell’Al Ittihad, la squadra saudita allenata dall’ex milanista Sergio Conceiçao. Sarebbe un rinforzo utile subito, nella prospettiva di sostituire per il prossimo mese Dumfries, ma anche per il futuro, ove l’inserimento nella rosa si rivelasse vincente", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

DIABY "I dirigenti hanno già strappato il sì del calciatore, nato a Parigi ma di origine maliana. I sauditi lo hanno comprato nel 2024 per 65 milioni dall’Aston Villa, che a sua volta lo aveva acquistato un anno prima per 50 dopo il fortunato periodo da freccia del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Perché Marotta tiene il profilo basso? Perché manca l’ok della controparte all’idea del prestito oneroso con diritto di riscatto a 35 senza alcuna condizione: come sempre dovrà arrivare il bollino d’approvazione del fondo Pif. L’Inter spera tuttavia di chiudere, la trattativa è in corso".

PERISIC "Tutto finito per Perisic allora? No, anche perché il Psv è uscito dalla Champions. Semplicemente Marotta e Ausilio hanno spostato il loro periscopio per non farsi trovare impreparati in caso di rifiuto del Psv.

LUIS HENRIQUE "In caso di nuovi arrivi, potrebbe partire il brasiliano Luis Henrique che ha offerte dal Bournemouth e dal Besiktas. Gli inglesi addirittura sarebbero disposti a varare un investimento da 30 milioni per il trasferimento a titolo definitivo. Ieri comunque Chivu ha dimostrato di volergli dare fiducia, nonostante la sostituzione decisa nel primo tempo contro il Pisa sullo 0-2: Luis Henrique ha giocato titolare anche a Dortmund nell’ultima partita di Champions", chiude Gazzetta.