Marco Macca Redattore 23 dicembre 2025 (modifica il 23 dicembre 2025 | 13:02)

Non è affatto escluso che domenica, in occasione della partita contro l'Atalanta, i dirigenti dell'Inter provino a imbastire un dialogo per Marco Palestra, vero obiettivo per la fascia destra nerazzurra per il dopo Dumfries. Al contempo, però, arrivare al talento 20enne non sarà affatto facile (richiesta sui 40 milioni). Ed è per questo che da Viale della Liberazione hanno già individuato almeno due alternative, come scrive Tuttosport:

"L'Inter al momento è in una fase riflessiva. Da una parte l'organico almeno numericamente permette di sopperire all'assenza di Dumfries, dall'altro però i giocatori ruotati da Chivu - Luis Henrique, Carlos Augusto e Diouf (in attesa del rientro di Darmian) - non hanno le caratteristiche dell'olandese, capace di arare la fascia, creare occasioni e chiudere pure l'azione".

"L'incontro di Bergamo servirà per capire la fattibilità di un'operazione in salita, ma se l'Atalanta - che potrebbe puntare all'asta (Napoli, Juventus e Arsenal sono interessate) - dovesse fare muro, il tema tornerà di moda a fine stagione. A quel punto l'Inter dovrà decidere se rimanere così o andare su delle alternative con Dodo (Fiorentina) e Belghali (Verona) in cima alla lista".

(Fonte: Tuttosport)