Marco Macca Redattore 23 dicembre 2025 (modifica il 23 dicembre 2025 | 12:02)

Quello di Ederson è un profilo ormai da anni nei pensieri dell'Inter. Un vero pallino di mercato mai veramente tramontato, che i nerazzurri proveranno finalmente a portare a Milano la prossima estate. Ma non è tutto: secondo il Corriere dello Sport, Marotta e Ausilio sognano un'accoppiata da capogiro con Palestra. Si legge:

"Il brasiliano era già finito nel mirino di viale Liberazione all’inizio della scorsa estate, per poi uscirne una volta compreso che non era sul mercato. Uno spiraglio, però, si sarebbe aperto per la prossima stagione. L’Atalanta, infatti, è solita cedere, ogni anno, uno dei suoi pezzi pregiati. È un modo per capitalizzare, da un lato, e di rinnovarsi, dall’altro. Lo scorso giugno è accaduto con Retegui e poi è stato alzato il muro. In tempi non troppo brevi, allora, si tratta di capire chi sarà il prossimo sacrificato".

"Il sogno interista sarebbe fare l’accoppiata Palestra-Ederson, ma le prospettive in questo senso non sembrano così rosee, anzi. La caccia ad almeno uno dei due, però, potrebbe riuscire. E il brasiliano non è ritenuto certo meno funzionale rispetto all’esterno. Il centrocampista di fisico e forza, capace di dare copertura e pure di rilanciare l’azione manca ancora nella rosa di Chivu. Ederson ha un profilo di quel tipo. Ed ha ancora l’età giusta, nel senso che è un classe 1999".

(Fonte: Corriere dello Sport)