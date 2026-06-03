FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Repubblica – Difensore centrale, 3 ipotesi concrete per l’Inter. Frattesi? Gasperini potrebbe…

calciomercato

Repubblica – Difensore centrale, 3 ipotesi concrete per l’Inter. Frattesi? Gasperini potrebbe…

Repubblica – Difensore centrale, 3 ipotesi concrete per l’Inter. Frattesi? Gasperini potrebbe… - immagine 1
Tre i nomi dei difensori centrali sul tavolo dell'Inter. Intanto potrebbe esserci la Roma per Frattesi
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Repubblica – Difensore centrale, 3 ipotesi concrete per l’Inter. Frattesi? Gasperini potrebbe…- immagine 2
Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Dopo l'addio di Massimiliano Allegri, il Milan è ancora a caccia dell'allenatore. Sul taccuino di Ibrahimovic e Cardinale ci sono al momento i nomi di Slot, Glasner e Jaissle. Come sottolinea Repubblica, sull'allenatore l'Inter dubbi non ne ha, ovviamente. Al timone c'è Chivu, insieme al quale gli uomini mercato nerazzurri stanno rinnovando il parco giocatori.

Frattesi
Getty Images

"Intanto una cessione: Dumfries va al Real Madrid, che pagherà la clausola rescissoria da 20 milioni. Denaro che farà comodo nella corsa a Palestra: l'Atalanta ha rifiutato l'offerta iniziale da 40 milioni più 5 di bonus, ne chiede almeno 50. Provedel, seguito anche dal Bologna, è invece un'idea come vice Martinez. Arriverà poi un difensore centrale: Gila, Mancini e Ndicka sono ipotesi concrete. Anche perché la Roma entro il 30 giugno deve mettere insieme circa 60 milioni di plusvalenze. Gli indiziati a partire sono due tra il centrale ivoriano, Soulé e Koné, il cui addio potrebbe spingere Gasperini a chiedere Frattesi all'Inter". 

(Repubblica)

Leggi anche
Inter, Oaktree chiarissima nelle riunioni: “Ecco le due condizioni da seguire per il...
Bisseck via? Individuato il sostituto: “Inter proverà a ripiombare su Ndicka”. E...

© RIPRODUZIONE RISERVATA