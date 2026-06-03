Dopo l'addio di Massimiliano Allegri, il Milan è ancora a caccia dell'allenatore. Sul taccuino di Ibrahimovic e Cardinale ci sono al momento i nomi di Slot, Glasner e Jaissle. Come sottolinea Repubblica , sull'allenatore l'Inter dubbi non ne ha, ovviamente. Al timone c'è Chivu, insieme al quale gli uomini mercato nerazzurri stanno rinnovando il parco giocatori.

"Intanto una cessione: Dumfries va al Real Madrid, che pagherà la clausola rescissoria da 20 milioni. Denaro che farà comodo nella corsa a Palestra: l'Atalanta ha rifiutato l'offerta iniziale da 40 milioni più 5 di bonus, ne chiede almeno 50. Provedel, seguito anche dal Bologna, è invece un'idea come vice Martinez. Arriverà poi un difensore centrale: Gila, Mancini e Ndicka sono ipotesi concrete. Anche perché la Roma entro il 30 giugno deve mettere insieme circa 60 milioni di plusvalenze. Gli indiziati a partire sono due tra il centrale ivoriano, Soulé e Koné, il cui addio potrebbe spingere Gasperini a chiedere Frattesi all'Inter".