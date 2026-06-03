Come spiega La Gazzetta dello Sport, "Saluta Dumfries, arriva Palestra. Lo scambio virtuale non è ancora stato completato, perché tante cose devono succedere prima di renderlo ufficiale. Ma il primo e necessario passo è stato mosso: l’Inter già immaginava di dover cambiare esterno destro e ha pensato di farlo sposando la politica di ringiovanimento indicata dalla proprietà. Oaktree era stata chiarissima nelle riunioni di fine stagione , al decimo piano della sede di Viale della Liberazione, prima del commiato sull’erba di Appiano Gentile davanti a un succulento barbecue: 1) la dirigenza disponeva di un portafoglio di circa 50 milioni da spendere al netto delle cessioni; 2) gli investimenti dovevano essere preferibilmente indirizzati a calciatori che svecchiassero l’età media della rosa".

"L’eredità di Palestra, 21 anni, sarebbe in questo senso perfetta rispetto al mostro sacro di 30 che se ne va dopo un lustro di successi. Ed è in linea con una tendenza già visibile. Rispetto alla finale di Champions persa contro il Psg, che ha indicato la strada sacrificando uno dopo l’altro Neymar, Messi e Mbappé per costruire una squadra meravigliosa e vincente, l’Inter “guadagnerebbe” 56 anni: out Taremi e Arnautovic in attacco, dentro i ragazzini Esposito e Bonny; addio a Sommer, promosso Josep Martinez; l’eventuale arrivo di Solet al posto di Acerbi garantirebbe un lifting di 12 anni; soltanto nel cambio Akanji-Pavard, benedetto però sul piano tecnico, la rosa è invecchiata di un anno. Se poi si pensa che Marotta e Ausilio hanno comprato anche Sucic e Diouf, due centrocampisti del 2003 che alla lunga potrebbero sostituire i campioni del passato, si capisce che la filosofia ammette poche deroghe".