C'è un nome nuovo che si aggiunge alla lista dell'Inter per la difesa in vista del prossimo mercato: ecco il profilo nel mirino dei nerazzurri
Marco Macca
Marco Macca 

C'è un nome nuovo che si aggiunge alla lista dell'Inter per la difesa in vista del prossimo mercato. A riferirlo è Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW:

"Anche il ruolo del difensore centrale è un altro obiettivo per l’anno prossimo. Tra le tante opzioni si è aggiunta quella di Tarik Muharemovic. Il 22enne centrale bosniaco del Sassuolo ha cominciato alla grande risultando una delle rivelazioni di questa prime 6 giornate di campionato".

"I rapporti tra le due società sono ottimi come dimostrano anche le operazioni del recente passato, su tutte Frattesi. Il discorso è molto potenziale ma l’interesse è forte. Su di lui la Juventus si è assicurata il 50% sulla futura rivendita".

(Fonte: TMW)

