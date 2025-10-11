"Anche il ruolo del difensore centrale è un altro obiettivo per l’anno prossimo. Tra le tante opzioni si è aggiunta quella di Tarik Muharemovic. Il 22enne centrale bosniaco del Sassuolo ha cominciato alla grande risultando una delle rivelazioni di questa prime 6 giornate di campionato".

"I rapporti tra le due società sono ottimi come dimostrano anche le operazioni del recente passato, su tutte Frattesi. Il discorso è molto potenziale ma l’interesse è forte. Su di lui la Juventus si è assicurata il 50% sulla futura rivendita".