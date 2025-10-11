L'Inter sta già pensando alla prossima stagione. Come d'abitudine, in casa nerazzurra lavorano per non farsi trovare impreparati e anticipare la concorrenza su diverse piste. Una di queste potrebbe portare a una giovane rivelazione del nostro campionato. Lo conferma anche Niccolò Ceccarini, noto esperto di calciomercato, nel suo editoriale di oggi per TMW.
Inter, nome nuovo per la difesa: una rivelazione è entrata nel mirino nerazzurro
La nuova pista per il reparto arretrato nerazzurro emerge dall'aggiornamento proposto da un noto esperto di mercato
Il nome nuovo sul taccuino della dirigenza nerazzurra riguarda il reparto arretrato. Darebbe la possibilità di ringiovanire la difesa, intenzione chiara sia parte di Marotta che di Ausilio. Questo l'aggiornamento proposto da Ceccarini:
"Tra le tante opzioni si è aggiunta quella di Tarik Muharemovic. Il 22enne centrale bosniaco del Sassuolo ha cominciato alla grande risultando una delle rivelazioni di questa prime 6 giornate di campionato. I rapporti tra le due società sono ottimi come dimostrano anche le operazioni del recente passato, su tutte Frattesi. Il discorso è molto potenziale ma l’interesse è forte. Su di lui la Juventus si è assicurata il 50% sulla futura rivendita".
