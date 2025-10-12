La notizia si è sparsa nelle scorse ore e le voci diventano col passare del tempo sempre più insistenti: le ultime sul mercato dell'Inter

Marco Macca Redattore 12 ottobre 2025 (modifica il 12 ottobre 2025 | 11:02)

La notizia si è sparsa nelle scorse ore e le voci diventano col passare del tempo sempre più insistenti. L'Inter sarebbe sulle tracce di Robinho jr, figlio dell'ex attaccante del Milan. A confermarlo è l'edizione odierna de Il Giorno, che scrive:

"Fisicamente, padre e figlio si somigliano molto. Altezza attorno al metro e settanta, tecnica individuale di alto livello. Doti che gli osservatori stanno annotando sul taccuino, pur consapevoli che alla maggiore età, il prossimo 17 dicembre, il ragazzo avrà automaticamente un rinnovo biennale rispetto all'accordo attuale, che ha già scadenza 2027".

"Non sarà quindi semplicissimo andare a bussare alla porta del Santos pensando di accaparrarsi in un amen i servigi della giovane punta, sempre che davvero i report siano così interessanti da spingere Marotta e Ausilio a mettersi in corsa per Robinho jr, per il quale esiste anche una clausola rescissoria da 100 milioni. Di certo la filosofia del fondo Oaktree è quella di spingere più per profili come il giovane brasiliano che non verso potenziali obiettivi più in là con l'età".

(Fonte: Il Giorno)