"Khalaili non costerà poco, comunque, visto che il club belga chiede 30 milioni, mentre il Chelsea valuta Chalobah 35. Due le concorrenti attuali, entrambe italiane: il Napoli per Khalaili, ma gli azzurri si sono fermati a 15 milioni e sembrano indirizzati su altri obiettivi; il Como per il difensore. La squadra di Fabregas ha offerto già 27 milioni, ma poi si è bloccata e ora pare interessata a Solet dell'Udinese, "mollato" invece dall'Inter non solo per ragioni economiche (i nerazzurri hanno offerto 20 milioni più bonus, la richiesta è stata di 30), ma anche fisiche".