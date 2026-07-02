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Difesa, non è da escludere che l’Inter stia lavorando a un grande colpo. E su Khalaili…

Difesa, non è da escludere che l’Inter stia lavorando a un grande colpo. E su Khalaili… - immagine 1
Il club nerazzurro ha necessità di acquistare due difensori, non è da escludere il grande colpo in difesa
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Negli ultimi giorni l'Inter sta lavorando su due nomi in particolare: Anan Khalaili dell'Union Saint-Gilloise per il ruolo di esterno destro e Trevoh Chalobah del Chelsea per la difesa. A proposito del reparto arretrato, il club nerazzurro dovrà ingaggiare un altro difensore dopo gli addii di Acerbi e De Vrij.

Difesa, non è da escludere che l’Inter stia lavorando a un grande colpo. E su Khalaili…- immagine 2
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Come sottolinea Tuttosport, non è da escludere che sottotraccia l'Inter stia lavorando a un grande colpo proprio in difesa, visto che sulla corsia destra la spesa dovrebbe essere più contenuta rispetto ai 50 milioni previsti per Palestra.

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"Khalaili non costerà poco, comunque, visto che il club belga chiede 30 milioni, mentre il Chelsea valuta Chalobah 35. Due le concorrenti attuali, entrambe italiane: il Napoli per Khalaili, ma gli azzurri si sono fermati a 15 milioni e sembrano indirizzati su altri obiettivi; il Como per il difensore. La squadra di Fabregas ha offerto già 27 milioni, ma poi si è bloccata e ora pare interessata a Solet dell'Udinese, "mollato" invece dall'Inter non solo per ragioni economiche (i nerazzurri hanno offerto 20 milioni più bonus, la richiesta è stata di 30), ma anche fisiche". 

(Tuttosport)

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