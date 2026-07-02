A Radio Sportiva si parla del gap economico che divide la Premier League dalla Serie A. Un gap, al momento, difficilmente colmabile. Sandro Tonali si è appena accasato al Tottenham per la sorprendente cifra di 116 milioni di euro. Una questione economica, come anche nel caso di Marco Palestra, già promesso all'Inter, che è appena sbarcato al Chelsea. E proprio sull'esterno proveniente dall'Atalanta Bruno Longhi ha voluto chiarire un elemento: CONTINUA A LEGGERE.