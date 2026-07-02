Sono ore calde per quanto riguarda il mercato in entrata dell'Inter. Secondo quanto riportato da SportMediaset, a destra Anan Khalaili è un obiettivo concreto: contatti frequenti con agenti e USG, si cerca di completare il sorpasso sul Napoli, che si era mosso prima strappando un accordo da 1,3 milioni ma deve vendere.