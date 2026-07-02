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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mediaset – Inter, ecco il blitz per chiudere il primo colpo! E novità importante per Chalobah
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Mediaset – Inter, ecco il blitz per chiudere il primo colpo! E novità importante per Chalobah
Sono ore calde per quanto riguarda il mercato in entrata dell'Inter: ecco le ultime novità riportate da SportMediaset
Sono ore calde per quanto riguarda il mercato in entrata dell'Inter. Secondo quanto riportato da SportMediaset, a destra Anan Khalaili è un obiettivo concreto: contatti frequenti con agenti e USG, si cerca di completare il sorpasso sul Napoli, che si era mosso prima strappando un accordo da 1,3 milioni ma deve vendere.
L'Inter può presentare nelle prossime ore un'offerta concreta e prepara il blitz. In difesa, invece, c'è da fronteggiare il Como per Trevoh Chalobah, ma c'è una novità: il club lariano si sta un po' defilando perché ha messo nel mirino Solet.
La richiesta del Chelsea non è bassa, intorno ai 30-35 milioni, l'Inter proverà a strapparlo a 25 più bonus.
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