"Una volta chiuso il file legato a Khalaili, l’Inter si dedicherà al difensore centrale (in cima alla lista resta Chalobah, ma occhio a Davinson Sánchez, mentre Stones si è offerto ma ha costi altissimi) e a Curtis Jones che ha tutto per diventare il tormentone agostano: l’inglese però è un pallino di Chivu e i dirigenti faranno di tutto per accontentarlo".