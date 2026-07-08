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fcinter1908 calciomercato mercato inter Difesa Inter, non solo Chalobah: occhio a Sanchez! “E c’è un nome suggestivo che si è offerto”
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Difesa Inter, non solo Chalobah: occhio a Sanchez! “E c’è un nome suggestivo che si è offerto”
Non c'è solo Chalobah sulla lista dell'Inter per rinforzare la difesa a disposizione di Cristian Chivu: i nomi
Non c'è solo Chalobah sulla lista dell'Inter per rinforzare la difesa a disposizione di Cristian Chivu. Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, sarebbero almeno altri due i profili attenzionati dai nerazzurri.
Ecco quali:
"Una volta chiuso il file legato a Khalaili, l’Inter si dedicherà al difensore centrale (in cima alla lista resta Chalobah, ma occhio a Davinson Sánchez, mentre Stones si è offerto ma ha costi altissimi) e a Curtis Jones che ha tutto per diventare il tormentone agostano: l’inglese però è un pallino di Chivu e i dirigenti faranno di tutto per accontentarlo".
(Fonte: Tuttosport)
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