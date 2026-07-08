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fcinter1908 calciomercato mercato inter UFFICIALE – Provedel all’Inter, arriva anche il comunicato della Lazio
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UFFICIALE – Provedel all’Inter, arriva anche il comunicato della Lazio
Ivan Provedel è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Dopo il comunicato del club nerazzurro, è arrivato anche quello della Lazio
Ivan Provedel è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Dopo il comunicato del club nerazzurro, è arrivato anche quello della Lazio a sancire il trasferimento a Milano del portiere:
"La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Ivan Provedel all'FC Internazionale Milano. Provedel, acquistato nell`estate 2022 dallo Spezia, lascia i biancocelesti dopo 146 presenze e uno storico gol nel pareggio contro l'Atletico Madrid in Champions League".
"Tutto il Club desidera ringraziare Ivan per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro".
(Fonte: sslazio.it)
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