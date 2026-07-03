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Inter, per la difesa non c’è solo Chalobah. Ipotesi suggestiva: c’è un altro nome dalla Premier
Trevoh Chalobah è il prescelto dell'Inter per rinforzare la difesa a disposizione di Cristian Chivu, ma non è l'unico nome sulla lista nerazzurra. Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, resiste anche l'ipotesi suggestiva di Leoni, ora al Liverpool, già in passato più volte accostato ai nerazzurri. Si legge:
"Di sicuro in questo momento Khalaili è il primo nome della lista sulla fascia destra (dietro ci sono Molina, Dodo e Norton-Cuffy oltre al "caro" Ndoye), mentre in difesa ci sono stati approcci col Chelsea per Chalobah, uno degli obiettivi, ma non l'unico".
"Per esempio, chissà che non torni di moda Leoni, ora che il Liverpool ha ufficializzato l'arrivo di Jacquet dal Rennes (preso a gennaio per 60 milioni)".
(Fonte: Tuttosport)
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