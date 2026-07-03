Trevoh Chalobah è il prescelto dell'Inter per rinforzare la difesa a disposizione di Cristian Chivu, ma non è l'unico nome sulla lista nerazzurra

Trevoh Chalobah è il prescelto dell'Inter per rinforzare la difesa a disposizione di Cristian Chivu, ma non è l'unico nome sulla lista nerazzurra. Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, resiste anche l'ipotesi suggestiva di Leoni, ora al Liverpool, già in passato più volte accostato ai nerazzurri. Si legge:

"Di sicuro in questo momento Khalaili è il primo nome della lista sulla fascia destra (dietro ci sono Molina, Dodo e Norton-Cuffy oltre al "caro" Ndoye), mentre in difesa ci sono stati approcci col Chelsea per Chalobah, uno degli obiettivi, ma non l'unico".