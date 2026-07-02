FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter stringe per Khalaili: le cifre sul tavolo! Pronta offerta per Chalobah, Chelsea chiede…

calciomercato

Sky – Inter stringe per Khalaili: le cifre sul tavolo! Pronta offerta per Chalobah, Chelsea chiede…

Sky – Inter stringe per Khalaili: le cifre sul tavolo! Pronta offerta per Chalobah, Chelsea chiede… - immagine 1
L'Inter avanza fortemente per Anan Khalaili, conferma anche Gianluca Di Marzio. E pronta un'offerta per Trevoh Chalobah
Alessandro Cosattini Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Inter

L'Inter avanza fortemente per Anan Khalaili, conferma anche Gianluca Di Marzio. È il prescelto per la fascia destra, ecco le ultimissime dal suo sito:

Sky – Inter stringe per Khalaili: le cifre sul tavolo! Pronta offerta per Chalobah, Chelsea chiede…- immagine 3
Getty Images

"Dopo essere inserita nella corsa all'esterno dell'Union Saint-Gilloise, il club nerazzurro si prepara a stringere con quello belga per trovare un'intesa dopo contatti positivi con il calciatore.

Sky – Inter stringe per Khalaili: le cifre sul tavolo! Pronta offerta per Chalobah, Chelsea chiede…- immagine 4
Getty Images

In difesa, Chalobah resta nel mirino: ancora nessuna offerta presentata al Chelsea, che chiede 35 milioni complessivi per lasciarlo partire. Il Como ha offerto 28 milioni più 2 di bonus: offerta respinta dal club inglese", si legge. Per Khalaili invece la richiesta dell’Union Saint Gilloise è di 25 milioni più bonus, fa sapere sempre Sky.

Leggi anche
La rivelazione di Repubblica: “Inter, in pugno per settimane questo colpo da 20 mln”
Sportitalia / Inter-Khalaili, accordo di 5 anni: “Apprezza il progetto e la prospettiva...

© RIPRODUZIONE RISERVATA