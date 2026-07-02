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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter stringe per Khalaili: le cifre sul tavolo! Pronta offerta per Chalobah, Chelsea chiede…
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Sky – Inter stringe per Khalaili: le cifre sul tavolo! Pronta offerta per Chalobah, Chelsea chiede…
L'Inter avanza fortemente per Anan Khalaili, conferma anche Gianluca Di Marzio. E pronta un'offerta per Trevoh Chalobah
L'Inter avanza fortemente per Anan Khalaili, conferma anche Gianluca Di Marzio. È il prescelto per la fascia destra, ecco le ultimissime dal suo sito:
"Dopo essere inserita nella corsa all'esterno dell'Union Saint-Gilloise, il club nerazzurro si prepara a stringere con quello belga per trovare un'intesa dopo contatti positivi con il calciatore.
In difesa, Chalobah resta nel mirino: ancora nessuna offerta presentata al Chelsea, che chiede 35 milioni complessivi per lasciarlo partire. Il Como ha offerto 28 milioni più 2 di bonus: offerta respinta dal club inglese", si legge. Per Khalaili invece la richiesta dell’Union Saint Gilloise è di 25 milioni più bonus, fa sapere sempre Sky.
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