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Romano: “Inter pesante su Khalaili e vi do una grossa novità! Chalobah, agenti in Italia”

Anan khalaili
Sono ore caldi per il mercato dell'Inter e, in particolare, per il futuro della fascia destra. Su YouTube, Fabrizio Romano ha raccontato le ultime novità
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Sono ore caldi per il mercato dell'Inter e, in particolare, per il futuro della fascia destra. Su YouTube, Fabrizio Romano ha raccontato le ultime novità sul fronte Khalaili e su quello relativo all'interesse dei nerazzurri per Trevoh Chalobah:

Romano: “Inter pesante su Khalaili e vi do una grossa novità! Chalobah, agenti in Italia”- immagine 2
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"Il primo nome per il mercato dell'Inter è Anan Khalaili. L'Inter, ed è la novità che posso darvi, ha un accordo blindato e totale con il giocatore, che aveva detto sì al Napoli un paio di settimane fa. Ora ha detto sì all'Inter: trovare l'accordo con Khalaili è estremamente semplice, perché ha uno stipendio molto basso. Era aperto a firmare col Napoli, e non ci sono stati problemi, così come è aperto all'Inter. Il Napoli deve prima cedere, mentre l'Inter è andata pesante sul giocatore e sta spingendo anche con l'Union St. Gilloise, direttamente con l'agente del giocatore, senza intermediari. E' lui il prescelto, dopo che è sfumato Palestra".

Romano: “Inter pesante su Khalaili e vi do una grossa novità! Chalobah, agenti in Italia”- immagine 3
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"Per Chalobah confermo l'offerta del Como, che non ha ancora ricevuto una risposta del Chelsea. Gli agenti del giocatore sono in Italia per cercare di accelerare le operazioni e l'Inter è in contatto con i suoi procuratori. Chalobah molto più di Solet, che possiamo quasi rimuovere dalla lista, c'è gelo da settimane. Su Chalobah l'Inter invece sta lavorando. Entrambi i club restano operativi".

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