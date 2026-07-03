"Il primo nome per il mercato dell'Inter è Anan Khalaili. L'Inter, ed è la novità che posso darvi, ha un accordo blindato e totale con il giocatore, che aveva detto sì al Napoli un paio di settimane fa. Ora ha detto sì all'Inter: trovare l'accordo con Khalaili è estremamente semplice, perché ha uno stipendio molto basso. Era aperto a firmare col Napoli, e non ci sono stati problemi, così come è aperto all'Inter. Il Napoli deve prima cedere, mentre l'Inter è andata pesante sul giocatore e sta spingendo anche con l'Union St. Gilloise, direttamente con l'agente del giocatore, senza intermediari. E' lui il prescelto, dopo che è sfumato Palestra".