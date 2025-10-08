La rivoluzione è stata solamente rinviata, ma la difesa dell'Inter la prossima stagione subirà un vero e proprio restyling

Gianni Pampinella Redattore 8 ottobre - 12:45

La rivoluzione è stata solamente rinviata, ma la difesa dell'Inter la prossima stagione subirà un vero e proprio restyling. Con molta probabilità i vari Darmian, Acerbi e de Vrij potrebbero salutare. Il condizionale è d'obbligo, perché il ruolo del difensore centrale è delicato e trovare giocatori più affidabili rispetto a quelli che ha attualmente l'Inter non sarà semplice. "Forse alla fine proprio questa considerazione porterà a fare nuove valutazioni su De Vrij, ma non sarà facile convincere Oaktree a puntare ancora sull’olandese", sottolinea Calciomercato.com.

"Considerando le uscire di Darmian, Acerbi e de Vrij, il reparto arretrato dell’Inter si ritroverebbe con Bisseck, Akanji, Bastoni, Carlos Augusto (con cui va trattato il non semplice tema del rinnovo) e Pavard, per il quale si conta di trovare un accordo sul riscatto con il Marsiglia. È evidente che le massime attenzioni saranno concentrate proprio in questo reparto, che vede la conferma di Akanji come scontata e non a rischio".

"La questione adesso si sposta sui due centrali. La cosa positiva è che Chivu ha dimostrato di non aver alcun problema nel lavorare anche con i giovani, tant’è che proprio il tecnico rumeno è stato a lungo il principale sponsor di Leoni, poi finito al Liverpool. In Italia c’è già qualche profilo che si sta meritando delle attenzioni. Idzes e Muharemovic del Sassuolo piacciono, ma se l’Inter dovesse salutare sia de Vrij che Acerbi, come affettivamente sembra, c’è la sensazione di dover andare almeno su un centrale d’esperienza o comunque su una certezza, mentre si potrebbe scommettere e correre qualche rischio maggiore sul secondo".

(Calciomercato.com)