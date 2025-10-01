FC Inter 1908
L’Inter si muove per il futuro: “Ci sono questi due nomi importanti che il club vuole blindare”

L'Inter si sta muovendo per il futuro. Secondo Sport Mediaset, infatti, i nerazzurri sono decisi a blindare due nomi importanti
Marco Macca
In campo la squadra di Cristian Chivu ha rimesso le cose a posto con quattro vittorie consecutive e la sensazione generale di meccanismi e prestazioni ritrovati. Ma è anche fuori dal campo che l'Inter si sta muovendo. Secondo Sport Mediaset, infatti, i nerazzurri sono decisi a blindare due nomi importanti come Carlos Augusto e Frattesi e a proporre loro il rinnovo di contratto. Si legge:

"Per l'Inter è tempo di capire quali giocatori non avranno un prolungamento di contratto e su quali si dovrà puntare per il futuro. Mentre non ci sono ancora segnali di rinnovo per Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan, la società nerazzurra sta pensando di blindare Carlos Augusto e Frattesi".

"Entrambi sono ritenuti giocatori fondamentali, sempre presenti e determinanti quando chiamati in causa. I discorsi non sono ancora entrati nel vivo, ma è possibile che a breve le parti inizino a discuterne".

(Fonte: Sport Mediaset)

