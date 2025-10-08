I lavori verso il prossimo anno sono già iniziati in casa Inter, con alcuni ruoli maggiormente attenzionati in vista di possibili rinforzi. Uno di questi è quello di portiere, dove Sommer potrebbe lasciare a fine stagione. Secondo il Corriere dello Sport, c'è un nome che inizia a circolare ed è quello di Atubolu, portiere del Friburgo. Si legge:
Inter studia già il colpo? “Per il 2026 inizia a circolare questo nome con clausola da 16mln”
I lavori verso il prossimo anno sono già iniziati in casa Inter, con alcuni ruoli maggiormente attenzionati in vista di possibili rinforzi
"L’Inter dovrà muoversi su un nuovo portiere. A oggi, un vero e proprio candidato non può essere identificato. Qualche rumor, però, comincia a circolare. L’ultimo rimbalza dalla Germania (da “Sky Dutschland” in particolare) e riguarda Noah Atubolu, 23enne estremo difensore del Friburgo, specialista nel parare i rigori e appena convocato nella nazionale maggiore tedesca".
"Ha il contratto in scadenza nel 2027, ma ha anche una clausola rescissoria che si aggirerebbe sui 15-16 milioni: non un prezzo esorbitante, evidentemente. E, infatti, anche l’Eintracht Francoforte si sarebbe messo sulle sue tracce".
(Fonte: Corriere dello Sport)
