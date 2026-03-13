I nerazzurri sono attesi da un'estate in cui dovranno necessariamente rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione

Si prospetta un'estate caldissima in casa Inter per quanto riguarda il mercato: la rosa nerazzurra, complici anche i tanti contratti in scadenza e l'età avanzata di alcuni calciatori, dovrà essere necessariamente rivoluzionata, e la dirigenza è già alla ricerca dei tasselli da inserire in vista della prossima stagione. Tuttosport fa il punto della situazione: "Al di là del futuro di Bastoni, la dirigenza dell'Inter sa già da tempo che in estate dovrà rimettere mano in particolare al reparto difensivo dove andranno via sicuramente almeno quattro giocatori. Si tratta, come noto, degli elementi in scadenza di contratto, ovvero Sommer, Acerbi, De Vrij e Darmian.

Ci sarebbero anche il terzo portiere Di Gennaro e Akanji, ma è evidente che si tratti di due situazioni diverse: Di Gennaro, se non avrà richieste personali differenti, rinnoverà e proseguirà nel suo ruolo di terzo, anche in virtù della sua utilità nella compilazione delle liste per la Serie A e la Champions (è cresciuto nel vivaio nerazzurro); Akanji verrà invece riscattato dal Manchester City, a prescindere dall'obbligo da 15 milioni legato alla vittoria dello scudetto".

Portiere e difesa, i nomi — "Comunque sia, oggi sulla carta il trio Bisseck-Akanji-Bastoni dovrebbe essere quello titolare anche nella stagione '26-27. Quello che cambierà saranno il portiere titolare - Vicario rimane in cima alla lista, ma l'elenco dei candidati è ancora lungo (Bento, Lunin, Caprile, Atubolu, Harnicek) - e le alternative difensive. Sono principalmente quattro i giocatori sul taccuino di Ausilio e Baccin.

Per il ruolo di centrale, che si giochi a tre o a quattro, piacciono molto Joel Ordonez, 21enne del Club Bruges (club col quale l'Inter dovrà già parlare della recompra di Stankovic jr), Tarik Muharemovic, 23enne del Sassuolo (è mancino, sarebbe l'ideale vice Bastoni, permettendo così a Carlos Augusto di tornare a ricoprire stabilmente il ruolo di alternativa a Dimarco) e Oumar Solet, 26enne dell'Udinese".

Profilo interessante — "E poi c'è anche Zeki Celik, 29enne jolly della Roma, in scadenza col club giallorosso. Il turco è stato proposto e sarebbe l'ideale erede di Darmian, ma su di lui è forte anche la Juventus".