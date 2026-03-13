In Brasile c'è un nuovo talento che sta facendo molto parlare di sé: si tratta di Gustavo Zabarelli, centrocampista offensivo e attaccante del San Paolo. Classe 2009, in possesso del doppio passaporto brasiliano e italiano, in patria viene accostato a Kakà, e il suo nome è già finito sul taccuino di numerosissimi club europei.