FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter e Milan, derby di mercato per il “nuovo Kakà”: ecco chi è Gustavo Zabarelli

calciomercato

Inter e Milan, derby di mercato per il “nuovo Kakà”: ecco chi è Gustavo Zabarelli

Inter e Milan, derby di mercato per il “nuovo Kakà”: ecco chi è Gustavo Zabarelli - immagine 1
Ci sarebbero anche i due club milanesi sulle tracce del centrocampista del San Paolo, brasiliano con origini italiane
Fabio Alampi Redattore 

In Brasile c'è un nuovo talento che sta facendo molto parlare di sé: si tratta di Gustavo Zabarelli, centrocampista offensivo e attaccante del San Paolo. Classe 2009, in possesso del doppio passaporto brasiliano e italiano, in patria viene accostato a Kakà, e il suo nome è già finito sul taccuino di numerosissimi club europei.

Inter e Milan, derby di mercato per il “nuovo Kakà”: ecco chi è Gustavo Zabarelli- immagine 2
Instagram @dv10_sports

Su di lui, secondo quanto raccontato da Il Giornale, sono pronte a darsi battaglia Inter e Milan, in quello che sarebbe un interessante derby di mercato. Ma la concorrenza si preannuncia agguerritissima: il giocatore, sotto contratto fino al 2028 con il San Paolo, piace anche ad Atalanta e Fiorentina, così come a Barcellona, Benfica e Ajax. Senza dimenticare lo Stoccarda, che lo ha invitato a novembre per un periodo di allenamenti in Germania.

Inter e Milan, derby di mercato per il “nuovo Kakà”: ecco chi è Gustavo Zabarelli- immagine 3
Getty Images

Il suo futuro potrebbe essere strettamente legato all'Italia: la FIGC lo sta monitorando da tempo con l'obiettivo di naturalizzarlo quanto prima. Il suo sbarco in Italia appare inevitabile, ma non potrà essere imminente: il regolamento, infatti, prevede che un calciatore brasiliano non possa lasciare il Paese fino a quando non avrà compiuto 18 anni. Nel suo caso, marzo 2027.

Leggi anche
Romano: “Koné pallino di Ausilio e Chivu! La verità sull’Inter e lo scenario per...
Romano: “Esposito, Newcastle pronto a fare sul serio! Ecco cosa risulta sulla posizione...

© RIPRODUZIONE RISERVATA