In Brasile c'è un nuovo talento che sta facendo molto parlare di sé: si tratta di Gustavo Zabarelli, centrocampista offensivo e attaccante del San Paolo. Classe 2009, in possesso del doppio passaporto brasiliano e italiano, in patria viene accostato a Kakà, e il suo nome è già finito sul taccuino di numerosissimi club europei.
Inter e Milan, derby di mercato per il “nuovo Kakà”: ecco chi è Gustavo Zabarelli
Su di lui, secondo quanto raccontato da Il Giornale, sono pronte a darsi battaglia Inter e Milan, in quello che sarebbe un interessante derby di mercato. Ma la concorrenza si preannuncia agguerritissima: il giocatore, sotto contratto fino al 2028 con il San Paolo, piace anche ad Atalanta e Fiorentina, così come a Barcellona, Benfica e Ajax. Senza dimenticare lo Stoccarda, che lo ha invitato a novembre per un periodo di allenamenti in Germania.
Il suo futuro potrebbe essere strettamente legato all'Italia: la FIGC lo sta monitorando da tempo con l'obiettivo di naturalizzarlo quanto prima. Il suo sbarco in Italia appare inevitabile, ma non potrà essere imminente: il regolamento, infatti, prevede che un calciatore brasiliano non possa lasciare il Paese fino a quando non avrà compiuto 18 anni. Nel suo caso, marzo 2027.
